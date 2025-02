Show por el aniversario de Temuco contará con detector de metales

En el contexto del 144° aniversario de Temuco, el municipio local anunció que se implementarán detectores de metales para el show que se realizará este domingo en el Parque Estadio Germán Becker.

Israel Campusano, director de seguridad pública municipal de Temuco, detalló que "durante este evento, además, se va a incorporar la detección de metales mediante Garrett. Recordar a la ciudadanía que no hay que asistir con bolsos, objetos contundentes, como latas, por supuesto que no alcohol, no vayan con encendedores porque se los van a quitar".

El municipio también anunció que habrá fiscalización del comercio ambulante y restricción de objetos prohibidos con el fin de garantizar la seguridad de este evento que convoca a miles de temuquenses y habitantes de comunas aledañas.