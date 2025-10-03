Temuco fortalece la seguridad: Desmantelan rucos y recuperan viviendas

La Municipalidad de Temuco logró recuperar una vivienda tomada y desmantelar diversas estructuras ilegales, conocidas como "rucos", que se habían levantado en la vía pública y en puntos estratégicos, incluso sobre árboles.

Estas acciones, detallaron desde el municipio, buscan no solo restaurar el orden sino también mejorar la calidad de vida de los vecinos.

"En lo que respecta a estas incivilidades, cada ruco retirado o casa recuperada es un espacio que vuelve a ser de los vecinos y vecinas, donde eliminamos focos de inseguridad y fortalecemos la tranquilidad de los barrios", destacó el director de Seguridad Pública Municipal, Richard Gutiérrez.

Asimismo, destacó que esto se logró "gracias al monitoreo constante, al catastro, al trabajo coordinado de nuestros equipos y al compromiso de la comunidad que nos ayuda a detectar estas situaciones irregulares".

Uno de los inmuebles recuperados se encontraba en condiciones deplorables, siendo un constante foco de ruidos molestos y desórdenes, denunciaron vecinos de la comuna.

"Avanzamos en hacer una ciudad más segura y tranquila", destacó el alcalde

Respecto a los detalles de este trabajo, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, destacó que en la comuna están "recuperando los espacios públicos y reduciendo de manera histórica las casas ocupas y los rucos que generan percepción de inseguridad".

"Gracias al trabajo de nuestros equipos y al apoyo de los vecinos, logramos que una vivienda tomada fuera devuelta a la comunidad y desmantelamos estructuras que eran foco de consumo de drogas y desórdenes", puntualizó el jefe comunal, que dio cuenta también que este tipo de medidas "demuestra que con coordinación y firmeza avanzamos en hacer de Temuco una ciudad más segura y tranquila".

La presencia de estas estructuras ilegales representaba un riesgo considerable, ya que eran utilizadas para el consumo de drogas y alcohol, en ocasiones incluso con la presencia de menores de edad.