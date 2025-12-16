Una casa y un camión forestal destruidos en dos ataques incendiarios en Ercilla

La comuna de Ercilla, en la provincia de Malleco, fue escenario este martes de una nueva ola de violencia rural, con la ocurrencia de dos ataques incendiarios en distintos puntos de la localidad.

Los hechos, que se encuentran en plena fase de investigación, se saldaron con la destrucción de infraestructura y vehículos, aunque sin reportarse personas lesionadas.

El primer atentado se registró durante la madrugada en el sector Chequenco de la localidad de Pidima, donde desconocidos quemaron por completo una casa, una bodega, una camioneta y diversas herramientas.

"El personal de la BIPE Angol de la Policía de Investigaciones de Chile acaba de finalizar el trabajo del sitio del suceso efectuado en el sector Chequenco de la localidad de Pidima, comuna de Ercilla, por un atentado incendiario que resultó con un vehículo incendiado, una bodega y una vivienda en construcción (también quemados)", informó el inspector Sebastián Lara.

Añadió que los resultados de los peritos serán comunicados a la Fiscalía de Primeras Diligencias de la Región de La Araucanía.

Camión destruido

A este ataque se sumó la quema de un camión forestal en las cercanías de Ercilla. El hecho ocurrió en el acceso a la Ruta 5 Sur, momentos en que el conductor del vehículo de carga se había estacionado a un costado de la vía.

De acuerdo con el relato del chofer, dos sujetos fuertemente armados lo interceptaron, lo amenazaron y lo obligaron a descender de la cabina, procediendo posteriormente a quemar el vehículo en su totalidad.

El diputado Miguel Mellado (RN) criticó al Gobierno, afirmando que "que hayan perdido (la elección presidencial del pasado domingo) no significa que tengan que dejar botada la Región de La Araucanía".

"Esta mañana han quemado nuevamente camiones y atentados en otros lugares de La Araucanía, el Gobierno parece que ya tiró la esponja, el número uno debe ser la lucha contra el terrorismo", señaló el parlamentario.

Las investigaciones por ambos ataques están en curso en la provincia de Malleco y, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni detenidas.