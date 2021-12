Ximena Rincón: La crisis en La Araucanía no puede ser resuelta con soluciones parche

La presidenta del Senado Ximena Rincón (DC) conversó con Cooperativa y enfatizó que la Macrozona Sur no puede ser ayudada con soluciones parche y que el próximo Gobierno tendrá que entregar soluciones.

La legisladora se encuentra en La Araucanía con el fin de escuchar a las comunidades y a las autoridades locales para concretar el diálogo en la región.

"El estado de excepción (en La Araucanía) es una medida que no va a solucionar el tema de fondo", indicó Rincón, agregando que "esta es una realidad que el próximo Gobierno va a tener que tomar sí o sí. La realidad que nos describen los alcaldes, desde el punto de vista de la necesidad de tener un plan, una política pública de desarrollo de sustento, lo que nos dicen las comunidades; es parte de lo que creo que es urgente hacer".

"No pueden ser medidas de parche o no pueden ser reasignaciones de los recursos que hay acá, porque eso es como una raya en el agua y no es una medida que sea efectiva. Yo creo que aquí hay que hacer una definición de gran envergadura, que permita que la pobreza deje de ser un tema y que todo el territorio se sienta incorporado en el desarrollo", explicó.

Consultada respecto al proyecto de Pensión Garantizada Universal anunciado por el Presidente Sebastián Piñera, la legisladora planteó que "esta es una ley corta que tiene una virtud: recoge algo que yo había propuesto en mi programa de Gobierno como pre candidata presidencial, que lo recogió la senadora Provoste en el programa de Gobierno de la oposición -que lo tiene el candidato Gabriel Boric- y es que tengamos una pensión básica universal. No le llaman así... Da lo mismo".

"Pero creo que es un principio fundamental para tener un nuevo sistema de seguridad social y, en esa línea, creo que hay aprobarla (la iniciativa)", cerró Rincón.