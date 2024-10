Gobierno comprometió saldar en los próximos días deuda con camiones aljibes en Chiloé

La Delegación Presidencial Provincial de Chiloé comprometió que, durante los próximos días, concretará el pago a los proveedores de camiones aljibes que distribuyen agua potable en el archipiélago, quienes reclaman una deuda que asciende a los 231 millones de pesos.

La deuda del Ministerio del Interior se arrastra desde hace seis meses y afecta a ocho transportistas que prestaban servicios en las comunas de Ancud, Quemchi, Dalcahue, Chonchi, Puqueldón y Quellón.

"Se nos informó que ya tenemos los recursos para pagar la totalidad de los servicios de camiones aljibes que se prestaron durante la temporada estival pasada. El pago debiera producirse en el transcurso de la otra semana", confirmó el delegado provincial Marcelo Malagueño este fin de semana.

Mientras tanto, relevó que "hemos estado cubriendo de manera permanente las necesidades de agua en Ancud, en los sectores de Huicha y Quetalmahue fundamentalmente, ante la emergencia de esas zonas".

La situación se ha tornado crítica para los dueños de los camiones aljibes que entregan agua en las distintas comunas de la provincia, puesto que no pueden continuar sustentando el pago de petróleos, sueldos y el alto interés de las entidades bancarias a raíz de préstamos impagos.

Carlos Saavedra, transportista de Quellón, expuso: "Soy una persona que abastecía con agua a las comunidades donde no tienen este elemento, así que hoy estamos parados y no vamos a trabajar mientras no se nos cancele la deuda que tenemos, a pesar de que la gente ya está llamando por este vital elemento".

Los transportistas también enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric para solicitar el pago de las deudas y también urgir un plan de urgencia por parte de la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos, para enfrentar la crisis hídrica y la creciente demanda de este servicio en la zona, especialmente en verano.