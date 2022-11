Resignación en Chiloé ante nuevo retraso del Puente Chacao: Se entregará seis años tarde

La Contraloría General de la República se encuentra revisando actualmente la reciente aprobación del Ministerio de Obras Públicas a una nueva extensión del plazo de entrega del Puente Chacao, que de esa manera estaría listo recién a inicios del 2026, con un retraso de casi seis años.

El MOP visó la petición del Consorcio Puente Chacao, controlado por Hyundai Engineering & Construction, que argumentó complicaciones en los trabajos producto de la pandemia de coronavirus, entre éstas, la disponibilidad de mano de obra, el ingreso de materiales y la movilidad de profesionales extranjeros.

Originalmente, el plazo original consideraba 2.379 días de construcción, tras los cuales la obra debía estar terminada en agosto del 2020. Sin embargo, éste luego fue ampliado a 4.051 días, que daban como fecha final marzo del 2025, pero la compañía solicitó prorrogarlo por otros nueve meses, que llevarían el límite a principios del 2026.

El gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, comentó que, "de alguna u otra forma, la pandemia podría haber generado un efecto".

"Desconozco el detalle de si los nueves meses son adecuadamente fundados, pero si Obras Públicas tomó esta decisión, debe haber una decisión técnica, y lo lamento porque había expectativas de que esto pudiera empezar en la fecha (establecida)", expresó.

El puente, que tendrá una longitud de 2.750 metros y una altura de 180 metros, unirá el continente con la Isla de Chiloé mediante una estructura colgante continua sobre el Canal de Chacao, específicamente desde el sector de Punta Coronel hasta Punta Gallán.

Permitirá a los chilotes tardar cerca de tres minutos en cruzar el canal de Chacao, contra los viajes de entre 20-40 minutos que actualmente deben hacer en barcaza.

OPINIONES CONTRAPUESTAS EN LA ISLA

Los alcaldes de la isla se enteraron de la decisión en una reunión que tuvieron con el subsecretario de Obras Públicas, José Herrera.

"Esta obra sigue avanzando. La gente quizás tenía la sensación de que no se avanzaba porque todo lo que se estaba haciendo era bajo el nivel del mar. Hoy la obra empieza a florecer, a mostrarse sobre el nivel del mar", destacó René Garcés, alcalde de Quinchao.

"Es una obra que, si bien es cierto, no fue consensuada con los chilotes, está, es una inversión de millones de dólares que también va a permitir una mejor conectividad con el territorio insular", valoró su par de Quellón, Cristián Ojeda.

Por su parte, hay críticas desde la organización Defendamos Chiloé. El vocero Juan Carlos Viveros recordó que ya ha habido "múltiples pedidas de dinero" desde el Consorcio al MOP, "y no se sorprendan si hay un nuevo aumento de presupuesto; a pesar de que este Gobierno ha dicho que no está en esa línea, no se sorprendan si vuelve a ocurrir, porque estas cosas ya son especies de estrategias de estas empresas gigantes".

Las obras llevan un 32% de avance.