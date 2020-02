Comunidad de Chaitén pide un avión ambulancia para la zona

La propuesta de instalar un avión ambulancia en la Provincia de Palena tomó fuerza en el Consejo Regional (CORE) que se realiza en Chaitén.

La instancia escuchó el testimonio de la vecina Deyanira Cadagán, quien en septiembre del año pasado perdió a su hija debido a un aneurisma cerebral. Antes de morir, Francisca pidió a sus padres que donaran sus órganos, y éstos cumplieron sus deseos.

En el CORE que se hizo en Chaitén, la mujer se explayó y dijo que su hija esperó siete horas para que llegara un avión desde Puerto Montt, y la trasladara hasta el Hospital Regional. Según la mujer, esta espera fue clave como causal de la muerte de su hija.

"Hemos estado dando una batalla solos como familia. Ni mi hijo ni mi hija están con psicólogo, ni mi esposo ni yo... No quiero ir a ese hospital, porque se tiene que limpiar de raíz todo esto", argumentó.

"Una inversión que sirva"

Tras esta presentación fueron varios los consejeros que admitieron como necesidad la presencia de un avión ambulancia en Chaitén, disponible cuando se requiera.

El propio intendente de los Lagos, Harry Jürgensen, señaló que un avión ambulancia en Chaitén es una aspiración de años.

"El tema es quién opera el avión, qué institución se hace cargo de esto... Tiene que haber un equipo médico, hay que pensar bien el tema, para que no sea un Puente Cau Cau de nuevo y que no se haga una inversión que no sirva... Se tiene que hacer una inversión que sirva", reflexionó.