II Festival de Artes Verdes se desarrollará en Puerto Varas

En Puerto Varas y entre los días 22 y 25 de octubre se desarrollará el II Festival de Artes Verdes - FAVsur, bajo el lema "Habitantes del Agua" y con una programación que reúne una exhibición, películas, conversatorios, un laboratorio de proyectos artísticos, talleres y mediaciones ecoartísticas.

"La programación de FAVsur invita a observar, aprender, dialogar y crear desde el encuentro entre las artes, la ecología y la educación", explica la producción.

La programación, detallada en favsur.cl, incluye la Sección InFAVcias, con actividades especiales para niñas, niños y familias, en el Centro de Arte Molino Machmar (CAMM).