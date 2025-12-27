Síguenos:
Región de Los Lagos

Los Lagos: Investigan homicidio de hombre en plena vía pública de Puerto Montt

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los primeros antecedentes indican que el fallecido es un hombre de edad media, quien presentaba múltiples heridas cortopunzantes, lo que sugiere la intervención de terceras personas en el crimen.

Carabineros se constituyó de inmediato en el barrio Puerto para iniciar las primeras pericias.

 ATON (referencial)

A pesar del amplio operativo y las diligencias en curso, hasta el momento no se han registrado detenciones.
El cadáver de un hombre adulto fue hallado la mañana de este sábado en el sector Barrio Puerto de Puerto Montt, Región de Los Lagos, en un hecho que está siendo indagado como homicidio.

La víctima, cuya edad oscila entre los 40 y 45 años, y se precisó que presentaba heridas cortopunzantes atribuibles a la acción de terceras personas.

La fiscal jefa de Puerto Mont, Myriam Pérez, confirmó que "lo que se está investigando es un delito de homicidio" e informó que las diligencias son realizadas por "personal del OS-9 de Carabineros de la región y también personal del Labocar".

Diligencias y ruta de la víctima

La investigación baraja la hipótesis de que la agresión inicial habría ocurrido en calle Diego Portales, y la víctima se habría desplazado antes de caer sin vida en calle Pudeto.

En un esfuerzo por recopilar más pruebas, Carabineros está llevando a cabo diligencias orientadas a la búsqueda y revisión de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas con el fin de establecer la dinámica de este hecho.

 

Imagen foto_00000001
Aunque aún no se ha revelado públicamente, la víctima sería una persona conocida en el sector del barrio Puerto. (FOTO: ATON)

 

 

Asimismo, se señaló que, aunque la identidad de la víctima no se ha hecho pública oficialmente, de manera preliminar sería una persona conocida del sector.

Hasta el momento, no se han registrado personas detenidas en relación con este caso.

