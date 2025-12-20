Los Lagos lanza plan "Fin de año seguro" para reforzar seguridad en locales y rutas

Las autoridades de la Región de Los Lagos lanzaron el plan "Fin de Año Seguro", que reforzará las labores de prevención, seguridad y fiscalización en ferias, locales comerciales y otras actividades propias de Navidad y Año Nuevo.

El plan busca prevenir delitos asociados al aumento de la actividad comercial y al mayor desplazamiento de personas, resguardando así la integridad de las familias y la protección de sus bienes, además de evitar ilícitos que afecten a la propiedad pública y privada.

La iniciativa tiene carácter interinstitucional: "Hicimos una reunión de planificación y coordinación con más de 24 instituciones del Estado, las cuales estaremos desplegadas por las cuatro provincias de nuestra región, particularmente fiscalizando y resguardando el comercio y las carreteras antes, durante y después de estas fiestas de fin de año", dijo la delegada presidencial de Los Lagos, Paulina Muñoz.

Por su parte, el seremi de Transportes, Pablo Joost, señaló que reforzarán "la fiscalización en buses interurbanos, en transporte público y también en vehículos particulares".

"De esta manera, el desplazamiento se va a realizar de forma segura para todos y todas y también hacemos un llamado a realizar todos los desplazamientos manteniendo y respetando las leyes del tránsito, siempre a la defensiva y respetando también las instrucciones de la autoridad", agregó.

En el plan participan las seremis de Transporte, Salud, Trabajo, Cultura y Gobierno, además de representantes de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Conaf, Serviu, la Dirección del Trabajo, Senapred, Aduanas, Sernatur, entre otros.