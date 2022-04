Niño de tres años murió intoxicado por consumir mariscos con marea roja en Calbuco

La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Los Lagos confirmó este domingo por la tarde la muerte de un niño de tres años tras consumir mariscos contaminados con la marea roja en una playa de la comuna de Calbuco.

El menor ingresó a la urgencia del Hospital de Puerto Montt junto a tres familiares -dos mujeres de 21 y 23 años y un hombre de 50 años- con síntomas de intoxicación por veneno paralizante.

"Esto se habría producido, de acuerdo a la poca información que pudo obtener la enfermera, porque habrían recibido almejas desde una embarcación -que no pudieron señalar cuál era- en el sector denominado Quihua", relató el capitán de puerto de Calbuco, Rafael Quijada.

"Nuestras patrullas se encuentran tratando de identificar cuál habría sido esta embarcación", indicó.

El niño ingresó al hospital con náuseas, vómitos y sensación de pinchazos en las extremidades superiores. Tras ello cayó en paro cardiorrespiratorio, del cual pudo ser reanimado.

"A pesar de todos los esfuerzos del equipo de la urgencia y de la UCI pediátricos, el menor lamentablemente falleció", confirmó el seremi de Salud, Carlos Becerra.

"La mujer de 21 años y el hombre de 50 están graves, hospitalizados en la UCI y con maniobras de reanimación avanzadas producto de las complicaciones de esta intoxicación", señaló la autoridad sanitaria.

"Una tercera paciente, una mujer de 23 años, está también hospitalizada en la UTI y se encuentra estable pero bajo observación por eventuales complicaciones", agregó.

INVESTIGACIÓN

El seremi de Salud anunció que su equipo de epidemiología "ya procedió a tomar muestras de las cuatro pacientes, las cuales están siendo analizadas en nuestro laboratorio regional, para poder cerciorarnos de que se trate de la toxina paralizante, resultado que estaremos informando en las próximas horas".

"Adicionalmente, para mañana, a las 12:30 horas, hemos sido convocados por nuestra delegada presidencial para coordinar los esfuerzos de todas las instituciones -las policías, la Gobernación Marítima, Sernapesca y nosotros como Seremi de Salud- para poder tomar todos los resguardos para evitar situaciones como éstas en el futuro y establecer un plan de intensificación de las fiscalizaciones y, además, reforzar los contenidos educativos hacia nuestra población", comentó Becerra.

LLAMADO A LA POBLACIÓN

La denominada marea roja es el término comúnmente utilizado para referirse a los Fenómenos Algales Nocivos (FAN), caracterizados por un aumento excesivo en el número de algas microscópicas que producen toxinas que afectan al ser humano y a los animales, según detalla el Ministerio de Salud, que precisa que estos compuestos son acumulados en los mariscos y no los pescados.

Por ello, la recomendación general es comprar los mariscos, siempre, en lugares debidamente autorizados y que estén certificados por la autoridad de Salud.

"La población no debe consumir mariscos provenientes de lugares cuyo origen no se conoce ni mucho menos en lugares no establecidos, sino que siempre deben tener los sellos de garantía que la misma Seremi está entregando a todos aquellos proveedores de mariscos que se someten a los análisis y a la fiscalización de la autoridad sanitaria para asegurar al consumidor de que se tata de mariscos libres de toxinas", enfatizó el seremi de Salud.