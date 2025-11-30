Síguenos:
Tópicos: País | Región de Los Lagos

Puerto Montt duplica sus cortafuegos ante verano "extremadamente seco"

Publicado:
| Periodista Radio: Soledad Lorca
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En coordinación con CONAF, Bomberos, Senapred y otras instituciones, se identificaron 45 puntos críticos, incluido el eje Alerce–Puerto Montt, por su alta carga de vegetación inflamable.

Puerto Montt duplica sus cortafuegos ante verano
 ATON (referencial)

Autoridades analizaron riesgos y anunciaron un aumento del 163% en trabajos preventivos

El Municipio de Puerto Montt realizó el primer Comité para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, instancia que reunió a representantes de CONAF, Bomberos, Senapred, Carabineros, la Armada y empresas eléctricas para preparar la temporada de incendios forestales 2025-2026.

Para este periodo, el municipio informó que duplicará la superficie intervenida con labores preventivas: se habilitarán 164 mil metros cuadrados de cortafuegos, frente a los 82 mil de la temporada anterior, lo que representa un aumento del 163%.

"Las condiciones del verano van a exigir un cuidado máximo de las instituciones y de la comunidad", advirtió Jaime Garrido, jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de CONAF.

Garrido detalló que, desde la segunda quincena de diciembre, la Región de Los Lagos registrará precipitaciones decrecientes y temperaturas en alza, con un punto crítico proyectado para febrero.

"Estos factores contribuyen a una humedad relativa baja, lo que predispone a los combustibles vegetales a una mayor probabilidad de ignición", explicó.

El encargado de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio, Claudio Díaz, llamó a la ciudadanía a reforzar medidas preventivas en sus propiedades. "Será un verano muy seco, por lo que pedimos a la comunidad generar planes preventivos en predios particulares para evitar incendios que puedan afectar vidas o viviendas", indicó.

Agregó que ya identificaron 45 puntos críticos, entre ellos el eje Alerce–Puerto Montt, debido a la abundante presencia de chacay.

Asimismo, adelantó que en próximas reuniones se convocará a la Empresa de Ferrocarriles del Estado y al Serviu para coordinar intervenciones preventivas en terrenos de su propiedad.

