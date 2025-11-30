Puerto Montt duplica sus cortafuegos ante verano "extremadamente seco"

El Municipio de Puerto Montt realizó el primer Comité para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, instancia que reunió a representantes de CONAF, Bomberos, Senapred, Carabineros, la Armada y empresas eléctricas para preparar la temporada de incendios forestales 2025-2026.

Para este periodo, el municipio informó que duplicará la superficie intervenida con labores preventivas: se habilitarán 164 mil metros cuadrados de cortafuegos, frente a los 82 mil de la temporada anterior, lo que representa un aumento del 163%.

"Las condiciones del verano van a exigir un cuidado máximo de las instituciones y de la comunidad", advirtió Jaime Garrido, jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de CONAF.

Garrido detalló que, desde la segunda quincena de diciembre, la Región de Los Lagos registrará precipitaciones decrecientes y temperaturas en alza, con un punto crítico proyectado para febrero.

"Estos factores contribuyen a una humedad relativa baja, lo que predispone a los combustibles vegetales a una mayor probabilidad de ignición", explicó.

El encargado de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio, Claudio Díaz, llamó a la ciudadanía a reforzar medidas preventivas en sus propiedades. "Será un verano muy seco, por lo que pedimos a la comunidad generar planes preventivos en predios particulares para evitar incendios que puedan afectar vidas o viviendas", indicó.

Agregó que ya identificaron 45 puntos críticos, entre ellos el eje Alerce–Puerto Montt, debido a la abundante presencia de chacay.

Asimismo, adelantó que en próximas reuniones se convocará a la Empresa de Ferrocarriles del Estado y al Serviu para coordinar intervenciones preventivas en terrenos de su propiedad.