Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago23.0°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Los Lagos
Tópicos: País | Región de Los Lagos

Religioso mexicano fue expulsado de Chile por quebrantar condena por abuso sexual

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El sujeto fue condenado en 2019 por abusar sexualmente de un menor de 14 años y estaba inhabilitado de por vida para trabajar con niños.

Religioso mexicano fue expulsado de Chile por quebrantar condena por abuso sexual
 PDI Los Lagos

Pese a la prohibición, continuó realizando actividades religiosas con menores en Puerto Montt, lo que motivó su expulsión administrativa del país.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI de Puerto Montt concretaron la expulsión administrativa de un religioso mexicano, por el delito de quebrantamiento de condena, luego de incumplir una inhabilitación impuesta tras haber sido condenado en 2019 por abuso sexual de un menor de 14 años.

El sujeto, de 36 años, residía desde hace algunos años en Puerto Montt y se encontraba inhabilitado de por vida para ejercer cargos, profesiones u oficios que implicaran una relación directa y habitual con niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, se detectó que continuó desarrollando actividades religiosas con presencia de menores, lo que motivó una nueva condena por quebrantamiento de condena.

Ante estos antecedentes, el Servicio Nacional de Migraciones emitió una orden de expulsión administrativa en su contra.

El comisario Mario Gutiérrez, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Puerto Montt, detalló que "el religioso fue ubicado y detenido en el sector de Pelluhuín, para luego ser trasladado a Santiago, donde se concretó su expulsión del territorio nacional con destino a México".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada