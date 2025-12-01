Síguenos:
País | Región de Los Ríos

Carabineros frustró robo a caja de compensación en Cunco

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Este lunes, un trabajo conjunto entre Carabineros y las direcciones de seguridad pública de Cunco y Padre Las Casas logró frustrar un robo en una sucursal de la caja de compensación Los Héroes, ubicada en el centro de Cunco.

En el operativo se detuvo a dos sujetos implicados en el intento de robo, uno de ellos fue sorprendido muy cerca de la bóveda donde se guarda el dinero.

Las + leídas