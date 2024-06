Exfiscal jefe de Puerto Natales fue imputado por cohecho y revelación de secreto

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dejó con arresto domicilario total y arraigo nacional a Cristián Muñoz -exfiscal jefe de Puerto Natales, Región de Magallanes-, imputado como autor de delitos de cohecho y revelación de secreto cometidos en 2022.

La magistrada Mónica Mancilla no dio lugar, el viernes, a la petición de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), al considerar la irreprochable conducta anterior del imputado, además de la ausencia de procesos pendientes ni la concurrencia de circunstancias agravantes.

Según el ente persecutor, durante 2022, abusando de su cargo como fiscal jefe de Puerto Natales, Muñoz aceptó recibir un vehículo a cambio de ejecutar actos en favor de un tercero, consistentes en el cobro de un pagaré de 20 millones de pesos y, además, instar por la recuperación en dinero de una retroexcavadora.

Asimismo, el expersecutor, con infracción a deberes de reserva y confidencialidad propios del cargo y función, el 5 de diciembre de 2022 envió a un blanco de interés investigativo -en una causa por drogas- un mensaje de Whatsapp con el texto: "Vale, pero mañana la tengo difícil, porque hasta el jueves tengo los antinarcóticos de PUQ (Punta Arenas) acá", con lo cual divulgó información reservada.

Por estos motivos, el antes fiscal jefe fue destituido del Ministerio Público en septiembre del año 2023, tras la instrucción de un sumario interno.

"Estos antecedentes hacen pensar al tribunal que la pena a la que se expone el imputado se encuentra dentro del margen de simple delito y no de crimen, y en ese sentido no resulta indispensable la medida cautelar de prisión preventiva. El tribunal considera que se ajusta de mejor forma a la situación particular del imputado y a los antecedentes de la investigación la medida cautelar de arresto domiciliario total, más la medida cautelar de arraigo nacional", razonó la jueza, que fijó en 90 días el plazo de investigación.

FISCALÍA APELARÁ

Ante esto, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma -quien lideraba la investigación del acusado- señaló que evaluarán la presentación de un recurso de apelación en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

"Tal cual como expusimos en la audiencia, a nosotros nos parecen hechos gravosos, muy gravosos la naturaleza de estos delitos (...) que solamente puede resguardar a la sociedad una medida cautelar como la prisión preventiva. Razón por la cual, estudiaremos los antecedentes y en los próximos días presentaremos el recurso de apelación" al referido tribunal, según manifestó el persecutor.