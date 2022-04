Incendio destruyó la prefectura de Carabineros de Punta Arenas

La Prefectura de Carabineros de Punta Arenas resultó completamente quemada, por motivos que son investigados, a primera hora de esta mañana.

El hecho se registró cerca de las 06:00 de la mañana hora local (05:00 de la madrugada para el resto del país) en la Prefectura de Carabineros, ubicada en calle Waldo Seguel, en el centro de la ciudad austral.

Cristian Contreras, segundo comandante de Bomberos, señaló que "el fuego se encontraba concentrado en el centro de este inmueble. Trabajamos por los cuatro sectores para evitar propagación hacia la ex penitenciaría. La situación se encuentra controlada".

Hasta el lugar llegaron nueve compañías de Bomberos para controlar las llamas, sin embargo, según información policial, la infraestructura quedó con pérdida total, por lo que se inició una investigación para conocer las causas del hecho.

Asimismo, el general de Carabineros Claudio Pizarro indicó que "lamentablemente no pudimos salvar muchas cosas, pero lo importante es que los servicios siguen implementados, porque nosotros no podemos parar. Nosotros no paramos. Pase lo que pase nosotros tenemos que seguir en y seguir prestando servicio a la comunidad".

En tanto, tres voluntarios de Bomberos resultaron con lesiones leves.

"NO PODEMOS AÚN EVALUAR LOS DAÑOS"

El director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas, Alejandro Tobar, explicó que "afortunadamente iniciado el siniestro logramos concurrir con un par de patrullas y sacar el máximo elemento que teníamos adentro. Sobre todo las pantallas y computadores. No podemos en este momento evaluar los daños".

Desde el Gobierno Regional comprometieron su ayuda para poder encontrar un lugar provisorio y posteriormente realizar una eventual reconstrucción.