Más de 700 adultos mayores participaron en talleres organizados por la Municipalidad de Punta Arenas

La Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Punta Arenas impartió 18 talleres destinados a los adultos mayores durante este año, los que alcanzaron una convocatoria de más de 700 personas.

El alcalde Claudio Radonich valoró la motivación de los participantes, a pesar de las condiciones imperantes por la emergencia sanitaria del Covid-19.

"Ha sido un año complejo que comenzó con cuarentena y que generó que muchos comenzaran vía online. Nosotros no hemos dejado de trabajar ningún día ni de ofrecer alternativas de aprendizaje a nuestra gente grande", explicó la autoridad municipal.

Uno de los cursos que se impartieron fue Activación de la Memoria, el que durante el segundo semestre fue presencial y reunió a 27 participantes todos los lunes.

"Me di cuenta de lo que el cerebro necesitaba desarrollar. Volver a reencontrarse, porque había muchas cosas que yo me había olvidado. Para mí ha sido magnífico, porque tuve convivencia, me iban corrigiendo ahí mismo y me sirvió un poco para salir de la pandemia", manifestó Juana Sollner, una de las integrantes de ese taller.

La instancia consideró también actividades como pausas activas, problemas matemáticos, memorice, origami, juego cortex y ABC de los lugares.