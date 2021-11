Punta Arenas: Sujeto intentó abusar sexualmente de mujer en la vía pública

Impacto ha causado un video que circula por redes sociales y que muestra a un sujeto que intenta abusar sexualmente de una mujer en la intersección de las calles Antonio de Córdova y Simón Bolívar, en el sector sur de Punta Arenas, Región de Magallanes.

“Fueron como de angustia, de terror yo iba caminando lo vi que me empezó a seguir, lo dejé pasar, no lo vi más y me estaba esperando. Ahí me devolví porque pensé que me iba a asaltar y me tomó por la espalda, me tomó de los brazos y me empezó a tocar y grite desesperada, me dice que me quede callada que me iba a apuñalar, y ahí me tapo la boca, y después lo mordí y se fue”, relató la víctima a Diario El Pingüino.

Agregó que “es un sujeto de 1.60 aproximadamente, delgado, no andaba con olor a alcohol ni nada. Yo creo que está entre los 20 años a 30 años. Me dio más miedo, yo vivo casi llegando a Santa Juana y me atacó más lejos de mi casa, no fue cerca donde podría haber pedido ayuda a los vecinos”:

En tanto, desde la Policía de Investigaciones (PDI) confirmaron que la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex), recibió la denuncia correspondiente por el hecho ocurrido en la vía pública y a plena luz del día, ante lo cual se encuentran realizando las diligencias correspondientes para dar con el presunto autor del hecho.