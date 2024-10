Tienda arriesga multa de $60 millones por difundir foto de cliente tras error de cajera

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una denuncia ante la justicia en contra de un local comercial ubicado en Punta Arenas, Región de Magallanes, que publicó la imagen de un cliente por no pagar un producto, luego de un error de la cajera.

De acuerdo a Meganoticias, el hecho ocurrió el 15 de septiembre de 2023, cuando una persona hizo la compra de una serie de productos en la Distribuidora "Tierra del Fuego", los que pagó y se fue.

No obstante, cinco días más tarde, imágenes de ella –registradas por la cámara de seguridad- fueron difundidas a través de la cuenta de Facebook del local, con una publicación en la que se pedía cualquier tipo de información para ubicar al comprador.

Ante esto, el cliente preocupado llegó hasta el local a preguntar qué había pasado y la cajera le señaló que en su última compra no le cobró una caja de pollos, con un valor de $39.990. En esa línea, la vendedora le indicó que dicho monto debía ser cancelado o si no la empresa se lo descontaría de su sueldo.

La situación generó la molestia del consumidor, por lo que reclamó a la empresa que, debido al monto y la cantidad de productos que se llevó, no se percató que la cajera no escaneó el producto. Y esto, no era motivo de la utilizar su imagen sin su consentimiento.

Asimismo, presentó un reclamo en el Sernac para exigir una disculpa pública y privada, ya que esta fue rechazada por la empresa.

Dado lo anterior, la entidad "ofició a la tienda de abarrotes para conocer la versión de la empresa y la responsabilidad sobre sus hechos, las medidas de reparación y cuáles son los protocolos para la entrega de imágenes de los clientes a sus trabajadores".

La versión de la empresa

Por su parte, la distribuidora argumentó con que se trata de una política de la empresa "entregar las imágenes a los empleados para que contacten a los clientes si hubo un error en el cobro. La difusión se hace como medida para localizar o buscar al cliente, pero en ningún caso era la idea perjudicar o dañar la imagen".

Sin embargo, la justificación no fue del todo satisfactoria porque el Sernac presentó una denuncia en contra de la tienda por: vulnerar el derecho básico e irrenunciable al respeto a la seguridad en el consumo (artículo 3); infringir la Ley en la obligación de respetar la dignidad y derechos de las personas a través de sus sistemas de seguridad y vigilancia (art. 15), e incumplir el deber de profesionalidad, actuando con negligencia y causando menoscabo al consumidor (art. 23).

En tanto, la distribuidora arriesga una multa de 300 UTM (casi 20 millones de pesos) por cada una de las infracciones, es decir, 900 UTM (alrededor de 60 millones de pesos).