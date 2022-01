Autoridades entregan viviendas de emergencia a familias damnificadas por incendio en Quillón

A un mes del incendio en Quillón que consumió 2.153 hectáreas y dejó 10 viviendas quemadas, la Onemi y el municipio local realizaron la entrega de cinco viviendas de emergencia a familias damnificadas de los sectores Santa Ana del Baúl y El Olivar.

La entrega se hizo en el marco de un recorrido por las zonas afectadas, donde el director (s) de Onemi Ñuble, Cristian Matus, señaló que "las viviendas de emergencia fueron entregadas con un complemento para habitar de buena manera y así restablecer sus condiciones, quizás no de normalidad, pero que sí tengan la posibilidad de vivir dignamente en el lugar que se vio muy afectado".

Se trata de viviendas de 24 metros cuadrados y subdivisiones interiores de cocina y baño, cuentan con los artefactos necesarios para su uso, como cocina, lavamanos, cubículo de ducha e inodoro, y además están abastecidas con suministro de agua y de electricidad.

"Estas son viviendas mejoradas, están emplazadas sobre apoyos de hormigón, aisladas y terminadas completamente, tanto al interior como exterior; el baño está aislado de la humedad con linóleo y cuenta con la grifería necesaria y de alto estándar para brindar una buena calidad de vida a quienes las habiten", explicó Jorge Vergara, representante de la constructora a cargo de la instalación.

"Perdí todo"

Daniel Estrada, uno de los damnificados beneficiado con estas viviendas, manifestó haber perdido su casa a puertas cerradas. "Ahora me estoy recuperando, porque perdí todo. He tenido harto apoyo, de todas partes. Perdí la casa completa y mis animales me los salvó un amigo, sino también estaría lamentando su pérdida", relató.

Finalmente, el alcalde Miguel Peña, indicó que "se han disminuido los tiempos de respuesta para la entrega de útiles de aseo, colchonetas, camas y cocinas, y si bien es una solución temporal, viene a atender las necesidades de las personas damnificadas".