Detectives incautaron drogas y armas en vivienda de Chillán

Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de Chillán incautaron drogas, armas y elementos de seguridad al interior de una vivienda sin moradores en Villa Las Almedras, en el sector poniente de Chillán.

Se trató de un operativo policial encargado por el Ministerio Público, en el marco de una investigación en curso por la muerte de un joven de 20 años al interior del mismo sector.

El subprefecto Luis Garrido, jefe de la Brigada de Homicidios de Chillán, planteó que "se registró este domicilio donde se encontraron diversas especies asociadas a la Ley de Armas y Ley de Drogas. Hay tres escopetas, un revólver, munición de armas cortas y largas, además de elementos cortantes como cuchillos y punzones".

Agregó que también "se encontraron elementos de seguridad como chalecos antibalas y un casco balístico. Por otra parte, se incautó cocaína base, clorhidrato de cocaína, cannabis, tusi y elementos asociados al tráfico de estas sustancias ilícitas".

El oficial de la PDI agregó que durante el operativo no se registraron detenidos, por cuanto la casa no tenía moradores, no obstante, se están realizando diligencias investigativas para determinar quiénes son los responsables de todos los elementos encontrados.