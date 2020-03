Intendente anunció investigación por supuestas presiones de gobernadora a funcionarios

Nuevos coletazos ha traído el audio filtrado de la gobernadora de Itata, Rossana Yáñez (Evópoli), en que convoca, aparentemente bajo presiones, a un banderazo por el "Rechazo".

Se trata de un mensaje de voz por Whatsapp difundido el miércoles, que dice "diez y media es el Banderazo, así que les dejo a todos hecha la invitación, entre comillas... Pero Intendencia se dará cuenta de quiénes van y quiénes no van. Ése fue el mensaje. Yo no puedo ir, porque no debo ir, pero ustedes sí".

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió al escándalo del Gabinete Regional de Ñuble en una entrevista con Emol, donde expresó: "Yo espero que a la gobernadora, ojalá, le pidan la renuncia. Yo creo que no corresponde eso; las autoridades de Gobierno en este plebiscito o una elección abierta, las municipales o las presidenciales, sobre todo un gobernador, tienen que abstenerse al 100 por ciento".

El timonel se unió así a las críticas de la oposición, encabezadas principalmente por el senador Felipe Harboe (PPD), quien señaló que "hay una infracción grave al principio de probidad administrativa", por lo que también pidió la destitución de la autoridad provincial.

Por su parte, el senador Víctor Pérez (UDI), indicó que "aquí se están aprovechando de un hecho que tiene un carácter absolutamente privado", agregando que Rossana Yáñez "ha tenido una conducta intachable y este hecho no corresponde a ningún tipo de intervencionismo político".

Gobierno inició investigación

En Chillán, el intendente Martin Arrau (UDI) señaló que "se solicitó un informe por escrito, de manera seria, para ver efectivamente cuál es la vía o el canal que corresponda".

"Ella sigue en su cargo, porque cualquier decisión que se tome, se debe hacer con información cierta y precisa", dijo Arrau.

Asimismo, indicó que "el llamado del Presidente Sebastián Piñera ha sido claro respecto a la prescindencia. Es una instrucción que me ha dado directamente y yo he transmitido a los personeros del Gobierno Regional, y es por eso que se trata de una situación delicada".