Alcalde de Graneros exige regular mantención de canales y critica las parcelas de "desagrado"

El alcalde de Graneros (Región de O'Higgins), Claudio Segovia, señaló en Cooperativa que el Gobierno tiene que proponer "una norma o una regulación mucho más clara" que obligue a empresas privadas a efectuar la mantención de sus canales; y que evite que gente se asente en las parcelas de agrado, tras las inundaciones del sistema frontal.

"Aquí, la limpieza (de los canales inundados) tenemos que pactarla con la Asociación de Canalistas, ellos prácticamente nos ponen condiciones para poder limpiar; que nosotros tenemos que retirar los desechos, y se está transformando esto en una buena oportunidad para ellos de negocio", denunció el jefe comunal.

"Entonces, nosotros creemos que hoy día tiene que haber una norma o una regulación mucho más clara, donde el privado también se haga cargo del agua que usa. Los canales existen para regar predios agrícolas, y los canales se desbordan cuando tienen mala mantención, y eso es tierra de nadie", lamentó.

Segovia precisó que la situación se presenta "en toda la región de O'Higgins", donde "la gran problemática que tenemos nosotros está asociada a que todas las comunas que convivimos con predios agrícolas de duraznos, de naranja, en particular acá cerezas y otros frutos -si bien generan empleo y riqueza- causan esta externalidad gigante".

Parcelas de "desagrado"

El jefe comunal también criticó la forma en la que se conceden los permisos para ubicar y delimitar parcelas de agrado, "que son de desagrado en este minuto con estas condiciones".

"Sería bueno que (una nueva ley) evite que personas puedan habitar parcelas de agrado - que son de desagrado en este minuto con estas condiciones - y que evidentemente no responden a una voz del alcalde: nadie le pregunta a uno, sino que hay un servicio del Estado que otorga los permisos y punto, adiós no más, pues no tenemos nada que decir", fustigó.

"La caja de la Dirección de Obras de los municipios es un lugar donde presentan un plano y punto. Nosotros no tenemos ni siquiera el derecho a opinar. Sí, en mi caso, yo he opinado y le planteo a los ministros la forma arbitraria en que se están esperando permisos para parcelar", agregó.

"En la quebrada (de la Soledad), que tenemos que mandar equipos nuestros durante toda la noche, están viviendo personas y nadie reguló eso. Nadie dijo 'esto podría inundarse' y ahí están, inundados en una laguna natural que se forma producto de la activación de esta quebrada", manifestó Segovia.

Producto del sistema frontal, además de lo ocurrido en La Soledad, sectores como Las Mercedes y Los Chinos resultaron afectados por anegamiento, resultando más de 60 casas dañadas y cinco personas albergadas en O'Higgins.