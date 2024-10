Caso Brinks: Cinco carabineros detenidos por su presunta participación en el robo

Cinco funcionarios de Carabineros fueron detenidos por su presunta participación en el multimillonario robo que afectó el 16 de agosto pasado a la empresa de valores Brinks en la ciudad de Rancagua, capital de la Región de O'Higgins.

Los uniformados corresponden a Giovanni Alexis Pereira Miranda (Cabo 1º); Ricardo Enrique Núñez Chamorro (Cabo 1º); José Carlos Toledo Fuentes (Cabo 1º); Mauricio Eduardo Saavedra Castillo (Cabo 1º), y Sergio Osvaldo Millar Aniñir (Carabinero), este último también involucrado en un túnel que iba dirigido a Prosegur –descubierto en febrero pasado- que, según la PDI, de haberse concretado se habrían robado más de 24 mil millones de pesos.

El arresto de los policías fue confirmado por el propio cuerpo policial, que, mediante un comunicado, informó de "la detención de cuatro funcionarios de la institución, por su presunta participación en el robo".

"Ante la gravedad de los hechos, el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros derivó los antecedentes a la Fiscalía y procedió a la detención de los involucrados, quienes serán eliminados de la institución", indicó el escrito.

Complementó el texto que "desde el primer momento, Carabineros ha realizado un riguroso trabajo investigativo, lo que ha permitido la detención de más de 20 sujetos vinculados directamente en este ilícito".

"Carabineros de Chile no acepta ni permitirá el actuar de ningún funcionario vinculado a hechos delictivos, fortaleciendo los controles internos para detectar y prevenir situaciones que enloden el permanente y comprometido trabajo que realizan los carabineros por la seguridad y bienestar de todo el país", concluyó.

Participaron en reuniones previas al robo

El fiscal jefe de Análisis criminal y focos investigativos, Carlos Fuentes, confirmó que los cinco carabineros son vinculados al robo debido a que aparecen en fotografías de reuniones previas al atraco.

No obstante, reparó en que "no están dentro de la cúpula, por lo que tenemos hasta el momento. Quienes habrían organizado y planeado no son los carabineros, sino que fueron convocados por los sujetos que están prisión preventiva actualmente por el caso Brinks".

"Dan información, se preparan, miden los tiempos de reacción, cooperan con algunas situaciones puntuales que se ventilarán mañana en la audiencia, no los puedo ventilar ahora. Pero, tienen una participación que influye directamente en la ejecución del día 16 de agosto", afirmó.

Por otro lado, Fuentes también confirmó que el extravío de una radio portátil de Carabineros está vinculado a este caso. "Es una radio que apareció en uno de los furgones que se da a la fuga, directamente desde Brinks, y que son los sujetos que le dispararon a Carabineros", explicó.

"Esa radio, efectivamente, fue encontrada el día 16 adentro de ese furgón. Y pertenece a la 3ª Comisaría de Carabineros", precisó.

Tohá: "Ha sido un éxito dar con los funcionarios involucrados"

La ministra del Interior Carolina Tohá se refirió al caso desde la Región Metropolitana y apuntó que "ha sido ciertamente un éxito dar con los funcionarios involucrados".

"Se ha producido en diversas oportunidades en el último tiempo que ha habido hallazgos importantes en investigaciones de funcionarios de las policías involucrados en delitos, y eso es gracias a que hoy existen ciertos mecanismos que facilitan la denuncia interna y anónima por parte de la ciudanía", declaró.

En esa línea, explicó que estas existen "por distintos canales, canales protegidos que garantizan la trazabilidad de las denuncias, respuestas al denunciantes de cuáles fueron los resultados de los antecedentes que aportó. Mecanismos internos para generar y controlar que no haya prácticas sospechosas, o que pueda dar síntomas de que están habiendo elementos de corrupción al interior de las instituciones".

Los cinco carabineros serán formalizados mañana en el Juzgado de Garantía de Rancagua y se suman a los 23 detenidos, que se encuentran en prisión preventiva.

Asimismo, este miércoles se revisarán las cautelares de dos mujeres detenidas en Cerro Navia y la excajera de Brinks dará una declaración policial.