Condenan a dueño e hijo de Parque Safari por fatal ataque de tigre

El Juzgado de Garantía de Rancagua condenó los directivos del Parque Safari, por el cuasidelito de homicidio de una trabajadora, Catalina Torres, que fue atacada por un tigre cuando realizaba sus labores en 2021.

Los condenados son Iván Sánchez, dueño del recinto, y su hijo Pablo Sánchez, que entonces se desempeñaba como jefe de operaciones.

El fallo determinó que "en el ámbito de sus atribuciones, permitieron el funcionamiento del Parque y desarrollo de actividades de sus trabajadores en un marco de seguridad insuficiente respecto de los riesgos previsibles, de modo que su actuar imprudente resultó concomitante para la muerte de la víctima".

Los condenados, añadió el tribunal, "estaban a la cabeza de una actividad de alto riesgo como es la exhibición de animales silvestres, que pone a quien la desarrolla y a quien la dirige, respectivamente, en la necesidad de observar de obligaciones legales, reglamentarias, sanitarias y de seguridad suficientes para conjurar los riesgos que creaban y administraban, siendo también responsables de las omisiones que pudieran crear o incrementar los peligros previsibles, obligaciones de hacer y de garantizar que realizaron de manera negligente e imprudentemente, de tal manera que causaron de manera culpable, el 6 agosto 2021 la muerte de (la víctima)".

En tanto, fue absuelta la veterinaria Valeria Olmos al no atribuir en ella "imprudencia o negligencia en la organización del trabajo de la víctima y sus compañeros, labor para la que no tenía atribuciones, siendo la autorización dada por ella marginal respecto de la conducta del grupo de la víctima, y no causal respecto del resultado".

"A juicio de este tribunal no es posible atribuir a doña Valeria Olmos responsabilidad como autora culpable del hecho, por haber estado cubierta por el principio de confianza en la división horizontal del trabajo respecto de la víctima, de la manera que ya se ha explicado", añadió el tribunal que fijó la lectura de la sentencia para el sábado 30 de noviembre.

Por este caso, la Fiscalía pide penas de 540 días para los imputados.