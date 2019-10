O'higgins: Suprema ordenó someter a estudio de impacto ambiental proyecto de alcantarillado en Zúñiga

La Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por el Comité de Reconstrucción y Conservación Patrimonial Zona Típica de Zúñiga, que busca modificar el trazado del proyecto de alcantarillado que se pretende implementar en dicho poblado, ubicado en la comuna San Vicente de Tagua Tagua, Región de O'Higgins.

Según los demandantes, el actual margen afectaría a las edificaciones y árboles del lugar, el cual fue declarado como zona típica y monumento histórico en 2005.

En el fallo, la máximo tribunal manifestó que la medida se debe acoger por el municipio local el cual -según el documento- ha incurrido en conductas ilegales al no dar cumplimiento a la normativa legal.

"Se pidió informe a la Municipalidad, no obstante no ser ésta la recurrida, atendida la circunstancia de ser titular del proyecto y que en tal carácter no dio cumplimiento a la normativa ambiental antes citada, por lo que ha incurrido en una conducta ilegal y arbitraria que afecta el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación de los recurrentes, razón por la cual el presente arbitrio deberá ser acogido, adoptándose la medida de protección o cautela que se dirá en lo resolutivo", sentenció.

Por últio, la resolución agrega "debiendo la Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua ingresar el proyecto de Alcantarillado y Agua Potable ya singularizado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por encontrarse en la situación contemplada en el artículo 11 letra f) de la Ley N° 19.300".

En mayo pasado y según consignó 24 Horas Red O'Higgins, los pobladores del lugar se encontraban divididos ante el proyecto en cuestión.