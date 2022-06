Reactivan construcción de tres conjuntos habitacionales de San Fernando

El Serviu de la Región de O'Higgins dio a conocer la reactivación y construcción de tres conjuntos habitacionales de San Fernando.

Se trata de los comités de la zona rural de Roma El Carmen de Los Lingues, San Roque y Porvenir.

La directora (s) de Serviu, Daniela Soto, al decir que "efectivamente se trata de proyectos que quedaron paralizados el año pasado por la pandemia, son los comités de la zona rural de Roma El Carmen de Los Lingues, San Roque, que es un DS 10 (rural) y El Porvenir. Fue un arduo trabajo con las familias, con los comités, para poder reactivar, en ese sentido logramos recontratar las obras con los recursos disponibles solicitando al nivel central los recursos que nos faltan para poder terminar de mejor manera".

La autoridad añadió que "son diferentes comités, en los que hay de 53 familias, de 28, son aproximadamente cien familias, que no viven en el sector urbano de la comuna de San Fernando entonces era difícil encontrar una empresa que se hiciera cargo de ellos y logramos contactar a un contratista y él va a tomar las tres obras que lo hace un poco más rentable y más seguro y nos aseguramos de que tuviera el respaldo económico para que no volviera a pasar lo mismo que ya pasó dos veces antes y que son empresa que no tenían recursos para asumir estos proyectos y los dejaron finalmente sin avances".

Los presidentes de los comités de Vivienda de Roma, se manifestaron esperanzados en que esta construcción será la definitiva.