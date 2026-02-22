Síguenos:
Ver más de la Región de OHiggins
Tópicos: País | Región de OHiggins

Suspenden por tres meses al alcalde de Chimbarongo tras fallo del Tricel

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl | ATON

El jefe comunal Marco Contreras fue apartado de sus funciones hasta el 20 de mayo por firmar el decreto que permitió el ascenso de su pareja en el municipio.

Suspenden por tres meses al alcalde de Chimbarongo tras fallo del Tricel
 ATON

El Tribunal Calificador de Elecciones de O’Higgins estimó que el alcalde debió inhabilitarse por su vínculo personal con la funcionaria promovida.

Una decisión del Tribunal Calificador de Elecciones de O'Higgins dejó suspendido de sus funciones al alcalde de Chimbarongo, Marco Contreras.

La medida comenzó a regir el 20 de febrero y se extenderá hasta el 20 de mayo, período en el que el jefe comunal no podrá ejercer el cargo.

La situación se originó tras un reclamo presentado ante el organismo electoral, relacionado con el nombramiento mediante concurso público y el posterior ascenso de la pareja del alcalde, funcionaria con más de 25 años de trayectoria en el municipio.

Desde la Municipalidad de Chimbarongo explicaron en un comunicado que la trabajadora cumplía con todos los requisitos exigidos y que obtuvo el mejor puntaje en el proceso de evaluación.

Además, indicaron que su promoción se produjo de manera automática conforme a la normativa vigente, considerando su antigüedad y calificaciones, y que el alcalde no intervino directamente en el procedimiento. 

No obstante, el tribunal concluyó que, si bien no se acreditó intención de causar daño ni mala fe, sí existió una falta administrativa. Según la resolución, el alcalde debió abstenerse de firmar el decreto correspondiente debido al vínculo personal con la funcionaria involucrada.

De esta manera, Marco Contreras permanecerá suspendido hasta el 20 de mayo, fecha en la que podrá retomar sus funciones al frente del municipio de Chimbarongo.

