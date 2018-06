Familias de Pozo Almonte cumplieron el sueño de la "casa propia"

Un total de 88 familias de la población Santa Rosa de Pozo Almonte, en la región de Tarapacá, recibieron las escrituras de sus viviendas de parte de las autoridades regionales.

La cita se llevó a cabo en el sector de la avenida principal del conjunto habitacional. En la jornada estuvieron presentes el gobernador provincial del Tamarugal, Luis Tobar; el seremi de Vivienda y Urbanismo, Mauricio Hidalgo, el alcalde de la comuna, Richard Godoy y la directora (S) de Serviu, Karla Jaramillo.

Las viviendas fueron construidas a través del Fondo Solidario de Vivienda del Minvu y en la ceremonia fueron entregados los documentos que acreditan la propiedad

El Gobernador Provincial del Tamarugal, Luis Tobar, felicitó a cada una de las familias por este paso. "A pesar de llevar tan poco tiempo, me siento muy emocionado porque desde hace mucho que he trabajado y he apoyado a comités para que puedan logar su vivienda, porque la verdad sé lo difícil que es".