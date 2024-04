Lo que se sabe del triple homicidio en Alto Hospicio

La Fiscalía regional de Tarapacá desmintió este jueves que las víctimas del triple homicidio -descubierto durante este miércoles en la comuna de Alto Hospicio- tuvieran un vínculo familiar, como fue informado en algunos medios de comunicación.

La fiscal Trinidad Steinert aclaró que "las tres víctimas no tienen ningún vínculo de parentesco, no son hermanos, no son primos. Por lo tanto, eso que se señala en distintos medios de comunicación no es efectivo".

En esa misma línea, aclaró que se trataría de personas de nacionalidad chilena y "que el fallecimiento de ellos no es producto de impacto de bala, sino que en los tres casos se provoca por un objeto contundente o corto punzante".

Las víctimas que fueron halladas en los alrededores de un cementerio de mascotas fueron identificadas y corresponderían a un joven de 24 años, otra joven de 26 y un hombre de 37. Dos de ellos cuentan con domicilio en la Región de Tarapacá, mientras que otro en la ciudad de Temuco, Región de La Araucanía.

ALCALDE INSISTE EN MAYOR PRESENCIA POLICIAL

El alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, insistió esta mañana en Cooperativa en la presencia de militares porque "las policías no alcanzan".

En esa línea, destacó que el plan Calle Sin Violencia "desde el 2022 al 2023, bajaron casi un 50% la cantidad de homicidios en la región. También hay más vehículos, más tecnología, drones, tenemos 220 cámaras de seguridad y estamos presentando un proyecto de 220 cámaras más".

Sin embargo, criticó que "lo que nos faltan son personas, especialistas, carabineros. Y ante la falta de carabineros y oficiales de la PDI, lo que nosotros decimos que si nos falta ahora, mientras sale la Ley de Infraestructura Crítica, bueno, que salgan más carabineros y nos puedan apoyar, tal como lo hicieron en la macrozona sur"