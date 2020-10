Mall Zofri de Iquique confirma reapertura a partir del próximo miércoles

Tras el paso a Fase 2 en el plan Paso a Paso de las comunas de Iquique y Alto Hospicio, la Zona Franca de Iquique definió los días y horarios de reapertura de sus instalaciones.

A través de una circular, la administración del sistema franco confirmó que será a partir de la próxima semana cuando vuelva a hacerse efectiva la at..ención de público después de casi cinco meses.

Los primeros en retomar sus funciones serán el recinto amurallado y el parque industrial de Zofri, ubicado en Alto Hospicio, a partir del lunes 5 de octubre.

"Se reestablecerá la atención de público presencial bajo los protocolos sanitarias ampliamente difundidos por esta administración (Zofri), la autoridad sanitaria y del trabajo", dice el documento.

Mall Zofri

En tanto, el Mall Zofri hará su reapertura el día miércoles 7 de octubre durante el período de Transición de lunes a viernes desde las 11:00 a las 18:00 horas.

Desde la Asociación de Usuarios de Zona Franca su presidente, Max Barrera, señaló a Cooperativa Regiones que solo abrirán los módulos que cumplan con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud.

"Abriremos solo con aquellas tiendas que ya estén preparadas y revisadas, y que han cumplido con todas las exigencias y protocolos. No van a poder ingresar todos los que quieran de inmediato, probablemente se van a hacer colas, no van a poder andar por los pasillos que quieran, los pasillos están señalados por donde hay que andar, y no van a poder entrar todos los que quieran a una tienda, si no que van a entrar conforme al aforo de la tienda", indicó.

En tanto la tesorera del Sindicato N°2 de Trabajadores de Zona Franca, Fabiola Ramírez, manifestó que si bien la administración franca está cumpliendo con todos los protocolos, hay preocupación por lo pueda ocurrir con la atención al público.

"Existe el temor sí, el temor está por esta pandemia, pero tenemos que estar claros que viene una nueva realidad y tenemos que ir adaptándonos de a poco a esta nueva realidad, porque la verdad que en este minuto se levantó la cuarentena y estamos claros que fue por una presión, no fue algo que salimos de las cifras, y eso igual nos tiene preocupados porque en el sistema franco hay mucha gente adulta mayor, gente jubilada que tiene que seguir trabajando, pero queremos demostrar que tenemos la mejor de las voluntades", sostuvo Ramírez.

Medidas

Algunas de las medidas sanitarias que se han dispuesto al interior del centro comercial son dispensadores de alcohol gel, tecnología especial para determinar el aforo del lugar, demarcación de distancia social, lavamanos en la Etapa IV, entre otras.

En cuanto a la asistencia, la adminsitración de Zofri habilitará -en los próximos días- una aplicación para agendar de manera online visitas al Mall.