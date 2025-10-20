Síguenos:
PDI detuvo a líder de banda peruana "Los chalacos del Callao" en Tarapacá

Personal de la PDI detuvo al líder de la banda delictual peruana "Los chalacos del Callao", quien tenía una notificación roja de Interpol y permanecía escondido en Alto Hospicio.

El sujeto, identificado como José Daniel Hidalgo, estaba en Chile desde abril pasado, y pesa contra él una orden de extradición desde Perú.

Se espera que este martes pase a control de detención en el Tribunal de Garantía de Iquique.

