Tópicos: País | Región de Tarapacá

Prisión preventiva para dos civiles que proveían drogas en caso "narcoaviadores"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
En prisión preventiva quedaron los dos civiles que fueron detenidos por su presunta participación en el caso "narcoaviadores", donde funcionarios de las Fuerzas Armadas trasladaban ketamina en vuelos institucionales.

Se trata de dos hombres chilenos, que serían los dueños de la droga y que se encargaban de contactar a los funcionarios involucrados, organizando al menos cuatro vuelos desde enero.

De esta manera, se suman a los cinco integrantes de la FACh que se encuentran cumpliendo con esta misma cautelar.

