Abogado de pescadores: "Si ellos no trabajan, tampoco trabajará el Puerto de Valparaíso"

Este viernes los pescadores de la ex caleta Sudamericana de Valparaíso cumplirán 90 días sin trabajar y aseguran que lo que ha hecho el Gobierno en busca de una solución "es simplemente pelotearnos".

"Esta semana ha sido un verdadero fracaso. En buen chileno, lo que han hecho el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda es simplemente pelotearnos. Estamos hablando con ministros de un Gobierno que se supone lleva las riendas de nuestro país y es por eso que exigimos una respuesta ahora, no podemos seguir con dilaciones", señaló el abogado de los pescadores, Felipe Olea.

Agregó que "el Gobierno sabía que esto iba a pasar. Recordemos el video que se difundió del ministro Palacios, en el que quedó claro que él sabía en el 2018 qué es lo que tenía que hacer el Gobierno con estos pescadores y no se hizo nada".

"El Gobierno tiene que responder y la Empresa Portuaria de Valparaíso tiene que entregar un lugar ahora para que los pescadores puedan volver a trabajar. No puede ser que la solución esté fuera del radio de la ciudad porque estos trabajadores son porteños".

En ese sentido, aseguró Olea, los pescadores "ya no tienen paciencia" y "volverán las movilizaciones radicales".

"El Gobierno no está previendo que este conflicto va a estallar y de la peor forma y después vamos a tener a todas las autoridades lamentando actos de violencia cuando el primer acto de violencia es la indolencia de no responder. Se resolvió estar en estado de alerta, puesto que han señalado que si ellos no trabajan, tampoco trabajará el Puerto de Valparaíso", sentenció.