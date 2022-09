Administración Reginato: Auditoría forense a las finanzas del municipio establece 63 observaciones

El informe de la auditoría forense que la Municipalidad de Viña de Mar encargó al Grupo Panal estableció 63 observaciones respecto del periodo 2016 y junio de 2021, últimos años de la administración de Virginia Reginato.

El 55% de ellas se concentran en el área de gestión municipal, destacando –por ejemplo- 143 decretos alcaldicios para modificaciones presupuestarias, cerca de mil bienes municipales no inventariados y el aumento sin justificación de cánones de arriendo vinculados a Seguridad Ciudadana y a la cuestionada Casa del Deporte.

"Hay 22 mil millones de pesos en horas extras, donde el 87% de los funcionarios de todo el municipio recibieron pagos", agregó la alcaldesa Macarena Ripamonti, que aclaró no apuntar responsabilidades hacia los trabajadores, sino que a las jefaturas.

"Es demoledor también cuando pensamos que la política de recaudación fue totalmente inefectiva. Un municipio tan grande como el de Viña del Mar dejó de percibir ingresos por cerca de 65 mil millones de pesos", lo que sumado a las horas extras, dijo la jefa comunal, equivale a un presupuesto anual.

Ripamonti agregó que "el presupuesto no estaba bien calculado, no se sabía la cantidad de deudas, muchas habían prescrito, el activo financiero no estaba bien definido, de modo tal que los presupuestos que se hicieron cada años, durante esos cinco años, no eran efectivos, no tienen un respaldo".

"No son hechos casuales, puntuales azaroso, sino que concatenados que muestran continuidad en el tiempo", indicó la jefa comunal.

Puntualizó que "el informe no implica señalar responsabilidades, éstas tienen que buscarse a través de los tribunales de justicia. Si son administrativas, políticas, penales o civiles, es algo que como administración tenemos que evaluar".