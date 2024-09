Alcaldesa de Nogales lanza concurso para ponerle nombre a una muñeca: "El Día de la Penca"

La alcaldesa de Nogales, Región de Valparaíso, causó polémica tras lanzar un concurso en redes sociales para ponerle nombre a una de sus muñecas.

A través de un video de Facebook, Margarita Osorio explicó que había llevado al juguete a un Concejo Municipal, donde todos se sorprendieron de que anduviera con ella. "Llevé a mi niña, como le digo. Bueno, yo no tuve niñas, mujeres, pero no digan que yo ando peinando la muñeca como me dijeron algunos. Bueno, si la peinara la peino yo nomás".

"Aparte de eso, yo quiero hacer un concurso, porque no tiene nombre. Yo le digo 'Mi Margarita chiquitita', pero yo quiero ponerle un nombre, y vamos a hacer un concurso en el Facebook", dijo.

La edil anunció que "el sorteo va a ser el Día de la Penca; ese día el que gane, se va a ganar un rico asado para el 18 de septiembre".

Cabe destacar que el Día de la Penca es una celebración que se lleva a cabo de manera previa a las Fiestas Patrias en la comuna de Nogales, denominada como "18 chico".

No es la primera polémica que protagoniza Osorio, ya que en abril de este año incumplió su arresto domiciliario —medida cautelar decretada tras ser acusada de estafa en 2022— y ser sorprendida en el casino.