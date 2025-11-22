Alerta roja para Isla de Pascua por avance de incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, declaró este sábado alerta roja para la comuna de Isla de Pascua por incendio forestal.

Según la información reportada, el siniestro, denominado Hanga Rau, ya afecta a cuatro hectáreas de vegetación.

En la zona trabajan equipos de emergencia para controlar el avance del fuego.

Con esta declaración de alerta roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred).