Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago16.9°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Valparaiso
Tópicos: País | Región de Valparaíso

Amplia búsqueda de hombre que desapareció en la playa Las Salinas de Viña del Mar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Personal municipal, de la Armada y de Bomberos participa en la búsqueda de un hombre de 39 años que desapareció luego de ingresar al agua, la noche del martes, en el sector de la playa Las Salinas, en la comuna de Viña del Mar.

Los trabajos se iniciaron anoche y se retomaron a primera hora de hoy, tanto por vía terrestre como marítima y aérea, mediante drones.

contenido de servicio
Las + leídas