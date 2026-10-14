Amplia búsqueda de hombre que desapareció en la playa Las Salinas de Viña del Mar

Personal municipal, de la Armada y de Bomberos participa en la búsqueda de un hombre de 39 años que desapareció luego de ingresar al agua, la noche del martes, en el sector de la playa Las Salinas, en la comuna de Viña del Mar.

Los trabajos se iniciaron anoche y se retomaron a primera hora de hoy, tanto por vía terrestre como marítima y aérea, mediante drones.