Captan a tierno gato Colocolo en el jardín de una casa de Papudo

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El felino se mantuvo por horas sobre un árbol en el jardín de una vivienda.

Un registro inédito dio cuenta de la presencia de un gato Colo-Colo en un sector residencial de Papudo próximo a la Quebrada del Francés, en la Región de Valparaíso.

El felino se mantuvo por horas sobre un árbol en el jardín de una vivienda, hecho que fue documentado por la Fundación Papudo Nativo y que despertó inquietud por la situación de la fauna silvestre en la zona.

La organización explicó que este tipo de apariciones podría estar asociada al avance de la urbanización, la presión sobre el ecosistema y la acción de perros sin supervisión.

Ante ello, realizaron un llamado a la comunidad a resguardar el entorno natural y a proteger a las especies nativas.

