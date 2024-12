Diez meses después, identifican a última víctima fatal del megaincendio de Viña

El Servicio Médico Legal (SML) y el Ministerio Público confirmaron este miércoles la identidad de la última víctima fatal del megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso el pasado 2 de febrero y dejó a más de mil damnificados y 137 muertos.

Hasta hace un mes, el cuerpo de Erick Maggio Aguirre, de 48 años, no podía ser identificado debido a que no contaba con parientes genéticamente cercanos vivos, por lo que no se podía contrastar el ADN correctamente.

No obstante, la fiscal regional Claudia Perivancich precisó que para lograr el reconocimiento se realizaron diligencias tanatológicas como "exhumar familiares (fallecidos) del señor Maggio para poder eventualmente dar con esa identificación a propósito del pariente vivo. Y finalmente, estos antecedentes nos permitieron acercarnos al reconocimiento, pero no establecerlo en un 100% hasta que vino el análisis de antecedentes dentales".

"Esto nos acerca al grado científico y técnico que nos permitió dar lugar a la solicitud del SML, que nos propone una identificación y nosotros autorizamos la entrega. Han pasado muchos meses, pero se ha requerido todo este tiempo para las diligencias y poder, con satisfacción, decir que vamos a autorizar la entrega de la última persona fallecida en razón del incendio del 2 de febrero", afirmó.

La familia se mostró agradecida por la noticias y finalmente podrá darle sepultura al hombre que murió en la Villa Independencia de Viña del Mar.