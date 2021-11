Dos cursos de liceo de Valparaíso en cuarentena tras contagios de Covid-19

Dos cursos del liceo Alfredo Nazar de Playa Ancha en Valparaíso se encuentran en cuarentena preventiva luego de confirmarse dos casos positivos de Covid-19.

Según informó el Servicio Local de Educación se trata de un alumno de séptimo básico y otro de primero medio que no son contacto entre ellos.

"Cabe señalar que actualmente los dos casos confirmados no poseen un nexo epidemiológico, es decir, no se contagiaron entre sí. Por lo tanto el evento no es catalogado como brote", indica el comunicado del recinto educacional.

Agrega que "también es necesario señalar que ambos casos se contagiaron fuera del establecimiento y en actividades no relacionadas al propio funcionamiento de la comunidad escolar".

"Tan pronto el equipo directivo fue informado de esta situación se tomaron los resguardos necesarios indicados en la normativa legal vigente, que instruye el aislamiento de ambos niveles donde se registraron los casos positivos, así como también la toma de muestra PCR para los posibles casos sospechosos o probables", señala también la circular.

Asimismo, la Seremi de Salud instruyó que los alumnos deberían volver clases este lunes luego de finalizar la cuarentena el viernes.