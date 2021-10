Empresa Puerto Valparaíso rechaza ceder muelle Barón a pescadores

La Empresa Puerto Valparaíso (EPV) rechazó la idea de que los pescadores de la ex caleta Sudamericana de la comuna de instalarse provisoriamente en el muelle Barón, lo que había sido una opción que surgió el pasado viernes tras una reunión entre los pescadores y el ministro de Economía, Lucas Palacios.

"Junto con este rechazo, ofreció como opciones la playa San Mateo o el sector de Tornamesa de Barón, cercano al muelle. Sin embargo, nuestros representados van a rechazar ambos lugares, toda vez que la habilitación de la playa San Mateo o Tornamesa se estima que se demoraría tanto como la construcción de la caleta definitiva", dijo el abogado de los pescadores, Felipe Olea.

Agregó que "lo que deben entender la Empresa Portuaria y el Gobierno es que la necesidad de trabajar de los pescadores es urgente".

Por otro lado, desde los locatarios de Muelle Barón señalaron mediante una carta enviada al alcalde Jorge Sharp, al gobernador regional Rodrigo Mundaca y a EPV, que consideran incompatible y riesgosa la instalación provisoria de los pescadores en dicho sector.

En el escrito señalan que junto a la afectación que les ha generado la pandemia, han visto "disminuida y comprimida su capacidad" luego de tener que reubicarse en la explanada del muelle a propósito de las obras del Parque Barón.

Asimismo indican que "los usos combinados con la actividad pesquera del ya reducido espacio en Muelle Barón son absolutamente incompatibles, no solo por capacidad del espacio físico tanto en agua como en tierra, sino también por el tipo de actividades que desarrollamos, las cuales pondrían en riesgo a quienes las practican, dado el movimiento y dinámica propia de la actividad pesquera artesanal".

Al respecto, la presidenta de los comerciantes del Muelle Barón, Daniela Feliú, señaló que "no sé cómo el ministro Lucas Palacios no tiene conexión con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sabe que se está construyendo el Parque, promete algo que sabe que no se va a poder cumplir".

"No tiene claro que en Barón se está construyendo un parque que es un proyecto emblemático y debido a eso tuvimos que trasladar nuestras instalaciones hacia la explanada del muelle y estamos ya súper incómodos. Yo lo veo súper complicado y no creo que sea el lugar idóneo para lo que necesitan los pescadores de la Sudamericana. Esto está habilitado para un tema deportivo, náutico y turístico", dice la dirigenta, que además sostiene que podría verse afectado el ecosistema marítimo debido a la lobera que existe en el lugar.