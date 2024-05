"En su momento veremos": Sharp no descartó posible candidatura al Senado

"En su momento veremos", afirmó este domingo el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, respecto a la posibilidad de una candidatura futura al Senado, opción que tomó fuerza esta semana tras su anuncio de no repostular al cargo en la comuna puerto.

En su participación en el programa "Estado Nacional" de TVN este domingo, el jefe comunal señaló que ahora está "concentrado en terminar mi gestión, en sacar adelante la candidatura y colaborar con Carla (Meyer), que esperamos que sea la nueva alcaldesa y lo otro ya se verá".

De todas maneras, aseguró que "en su momento veremos" dicha opción como candidato al Congreso, y que por el momento está "muy tranquilo, pensando en la política en términos de proceso más que de primera línea política. Hoy se requiere construir, no necesariamente estar en primera línea".

Sharp negó que la determinación de no repostular estuviese motivada por una candidatura al Senado: "No, la razón por la que tomo la decisión de no ir a la reelección es por lo que se llama cumplir la palabra empeñada", explicó.

"En 2020 y 2021, en diversas situaciones señalé que me parecía prudente ser alcalde de la ciudad dos periodos y me parecía que en este momento, donde la política chilena está en una crisis de confianza y de legitimidad tan profunda, hay que cumplir con lo que uno dice", afirmó el jefe comunal.

Finalmente, aseguró que "en general los políticos y las políticas, dicen una cosa y hacen otras, y la gente percibe que se apernan en los cargos por años", por lo que su decisión va en la línea de no seguir esos pasos.

CUESTIONAMIENTOS A SHARP

La Democracia Cristiana (DC) presentó este domingo su precandidato para la alcaldía de Valparaíso, Guillermo De la Maza, instancia en la que sus dirigentes realizaron fuertes críticas a la administración de Sharp.

"El alcalde tiene abandonado a Valparaíso en seguridad, transporte y limpieza", acusó el presidente de la falange, el diputado Alberto Undurraga.

En opinión del parlamentario, el actual periodo alcaldicio "se trató que un proyecto personal, una alcaldía que busca el caudillismo y no servir a la comunidad, que es lo que se ve hoy en Valparaíso, totalmente abandonado y es por eso que el alcalde no va a la reelección, no por otra cosa".