Escuela afectada por incendios de Viña del Mar reabrió en medio de críticas

Con estructuras modulares provisorias se reabrió la escuela Villa Independencia, afectada parcialmente por el megaincendio que el 2 y 3 de febrero destruyó del orden del 35% de la superficie de Viña del Mar.

Apoderados valoraron la apertura del establecimiento, sin embargo, criticaron la tardanza en las ayudas.

"Es una ayuda para que (los niños) se distraigan, pero no sé si están en condiciones de volver porque -más allá de la mochila- no tienen dónde bañarse, viven entre plagas de ratones. La ayuda ha llegado tarde, vine a hablar con la alcaldesa porque no tengo vivienda de emergencia, me derivan a Senapred, al municipio, pero no hay respuesta y como yo hay miles de vecinos. Vivimos en el mismo terreno en carpas y ahora hicimos una pieza de 3x3 y no sé si las autoridades saben qué es vivir en una mediagua de 3x3", dijo Jein Becerra.

Por su parte, Rosa, otra apoderada, dijo "es espectacular, a los niños les hacía falta porque se pueden reencontrar con los amigos porque esto fue atroz, fue terrible".

No obstante, reparó en que la ayuda hacia los damnificados ha sido lenta: "yo tuve que hacer (la reconstrucción) particularmente porque no podía esperar más, ya había pasado un mes, se vinieron las lloviznas, el frío, entonces tuve que hacerlo particular, con ayuda de particulares levanté la casa porque la ayuda del Gobierno llegó tarde".

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dijo que era relevante "levantar rápidamente una solución que permitiera comenzar a darle normalización a la vida de cientos de niños y niñas y, a través de ello, también a esas cientos de familias. Todavía tenemos zonas donde hay que recuperar las escuelas con proyectos definitivos".

"Era importante rehabilitar este espacio lo más pronto posible y es así como gracias a una colaboración maravillosa hoy día no solamente contamos con los dispositivos provisorios que nos han facilitado Desafío Levantemos Chile con todos sus equipos, sino que también ya tenemos las habilitaciones primarias de uno de los edificios levantado por la administración corporativa y hay un proyecto de infraestructura para ser financiado por la Dirección de Educación Pública del Estado de Chile", informó la alcaldesa Macarena Ripamonti.