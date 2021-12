Joven que espera un trasplante rinde la Prueba de Transición desde el Hospital Fricke de Viña

Un joven de 20 años rindió este lunes la Prueba de Transición Universitaria desde la Unidad de Paciente Crítico Cardiovascular del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, donde permanece internado en espera de un trasplante de corazón.

Se trata de Diego Arce, quien lleva 116 días hospitalizado en tanto que aspira entrar a estudiar Ingeniería Civil Industrial.

Desde allí declaró estar tranquilo y que el hecho de estar hospitalizado "no significa que tenga que pausar toda mi vida, entonces la quería dar y si no me conforma el puntaje, la puedo volver a rendir hasta conseguir algo que me satisfaga".

"La quiero rendir para no dejar nada pendiente para después del trasplante", puntualizó.

El jefe de la Unidad de Paciente Crítico Cardiovascular del recinto viñamarino, el doctor Oneglio Pedemonte, relató que el domingo "fue el reconocimiento de la sala" previo a la rendición del examen.

"Le hicieron varias preguntas por la condiciones que tenía la sala, que es un box de cuidados intensivos, preguntas de atención, dónde está recibiendo manejo de los tratamiento adecuados en espera de un posible trasplante cardíaco en el futuro", agregó.

"DIFÍCILMENTE PUEDE SALIR DEL HOSPITAL"

Ángela Seguel Rodríguez, jefa de Servicio Social del hospital, complementó que las gestiones para que Diego rinda la prueba desde allí surgieron "por una petición que llega de la enfermera del Programa de Trasplante Cardiaco, considerando su cuadro clínico y que él ya estaba inscrito".

"Además, tenía una hospitalización prolongada y difícilmente por su condición podía salir del hospital. El apoyarlo significó hacer varias gestiones dentro del hospital, ya sea con certificados médicos que avalan que él estaba en condiciones de realizar su Prueba de Transición Universitaria, otorgar al DEMRE las garantías de acceso para el examinador o examinadora y que la sala cumplía los requisitos para que el pudiera rendir su prueba", detalló.

Pía Jiménez Durán, madre de Diego, expresó que "es una fecha importante para él porque llevaba mucho tiempo esperando, postergando sus estudios por el tema de la enfermedad y se dio una gestión maravillosa de parte del Hospital junto con el Ministerio, para que él pudiera rendir la prueba estando en las condiciones que está, aquí en la UCI, entonces, está feliz".