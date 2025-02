Megaincendio: Huelguistas de hambre se realizaron chequeo médico

Dos de los cinco vecinos de Villa Independencia que están en huelga de hambre, con el fin de acelerar la reconstrucción de sus viviendas arrasadas por el megaincendio forestal de Viña del Mar, fueron trasladados hasta un centro asistencial este miércoles.

"Al parecer, otro compañero y yo tenemos algunos problemas, vamos a hacernos un chequeo, pero no declinamos la huelga, vamos a volver", declaró uno de los afectados antes de la revisión, que tuvo un resultado positivo en ambos casos.

En paralelo, otro huelguista se defendió de quienes lo criticaron por protestar pese a tener domicilio en Valdivia: "He trabajado junto a los vecinos durante un año, y si soy presidente de la Agrupación de Víctimas del 2 y 3 de febrero no fue porque falseé datos. Todos los vecinos y dirigentes con los cuales he trabajado saben que no soy damnificado, y ni siquiera pertenezco a la región", aseveró.