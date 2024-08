Micreros de Viña anunciaron paro para este lunes tras constantes apedreos

El sindicato de conductores de la empresa de microbuses Viña Bus anunció el comienzo de una paralización de su servicio de transporte público desde mañana lunes, a las 18:00 horas.

Lo anterior, luego del ataque que un grupo indeterminado de sujetos efectuó con piedrazos a siete micros de las líneas 214, 406 y 410 en el sector de Reñaca Alto, en la comuna de Viña del Mar.

Dicho ataque dejó siete lesionados, además de daños en las ventanas de los vehículos afectados.

"Vamos a guardar los buses (...). Estarían participando los recorridos 202, 214, 401, 406, 407, 410 y 411, que son las que pasan frecuentamente por ese lugar", comunicó Manuel Reyes, presidente de Viña Bus.

Esto, "a la espera de alguna respuesta, de alguna propuesta de la autoridad (...). Necesitamos seguridad, una patrulla que nos asegure que vamos a pasar tranquilos", dijo el dirigente.

RIPAMONTI: "VAMOS A SER MUY SEVEROS" CON LOS RESPONSABLES

Debido a la frecuencia de apedreos y demás ataques similares a estos vehículos durante la semana, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, anunció que la municipalidad emprenderá acciones judiciales para respaldar a las víctimas.

"El transporte, hace muchas décadas, es un gran dolor de cabeza para todos nosotros que significa una afectación grave en la calidad de vida; y si a esto se suma inseguridad, apedreos y, por consecuencia, la paralización de servicios, esto es de lo más grave que nos puede estar pasando", dijo la jefa comunal.

"Tomamos contacto ayer (sábado) temprano con la dirigencia y con la familia (...). Vamos a tener una reunión con el ministro de Transportes y con Carabineros a nivel comunal y regional", agregó.

Por último, Ripamonti indicó que "como municipio vamos a iniciar acciones legales respaldando a las familias (...). Si esto ocurre, la afectación es demasiado grande, la gente no puede trabajar, no puede estudiar y no puede llegar a sus casas y eso, hoy día algo que ya está afectado no puede agravarse. Vamos a ser muy severos como municipalidad".