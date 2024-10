Mujer de 83 años logró titularse de la educación superior en San Antonio: "No me creían capaz"

Una adulta mayor se convirtió en un ejemplo a seguir, luego que se tituló a sus 83 años como técnico en Trabajo Social en el Instituto Profesional AIEP de San Antonio, región de Valparaíso.

Se trata de Elsa López Torres, quien a sus 13 años debió abandonar sus estudios para trabajar, por lo que obtuvo su licencia de enseñanza media a sus 75 años.

La mujer, que reside en la comuna de El Tabo, aseguró al medio Canal 2 de San Antonio que hubo varias instituciones de educación superior que no le permitieron matricularse.

"Me cerraban las puertas porque no me creían capaz, pero AIEP me dio la oportunidad y aquí estoy, feliz. Creo que no se van a olvidar de una mujer de 81 años que entró a estudiar y que nunca faltó. Ni un día", dijo la emocionada mujer.

López, realizó su práctica profesional en la Municipalidad de El Tabo y actualmente trabaja en un condominio donde brinda ayuda social a los vecinos. "Estoy trabajando en un condominio de adulto mayor, donde hay mucha gente que necesita ayuda, hacer diligencias, y yo sí que soy capaz", explicó.

El director de la intitución de educación superior, Sergio Letelier, aseguró que la motivación de la mujer "nos da una enseñanza a todos. Yo creo que las metas son para poder cumplirlas y la felicito de todo corazón".