Padre con discapacidad visual cruza el Marga Marga para llevar a sus hijos al colegio

A través de redes sociales se viralizó la denuncia de Fernando Escobar, oriundo de Viña del Mar, que tiene discapacidad visual y debe cruzar junto a su familia el estero Marga Marga a pie para llevar a sus hijos al colegio.

El video muestra como el hombre atraviesa el caudal con su hijo de 8 años en brazos con la ayuda de su bastón y los gritos de otra persona que lo guía desde la orilla.

Dado lo anterior, este martes el matinal "Contigo en la Mañana" de Chilevisión llegó hasta la altura de Camino Los Carpincheros, en barrio El Salto, a buscarlo y mostrar su realidad. En el espacio, Escobar precisó que tanto él como su pareja Leila son personas en situación de discapacidad visual y la única opción que tienen de salir de su barrio es cruzando el estero

Asimismo, señaló que la situación se hizo más compleja con los últimos sistemas frontales que hicieron aumentar el estero. "No somos solo nosotros los afectados, hay más de 20 familias. Por acá puede pasar un vehículo, pero yo soy ciego y no puedo manejar. Estuvimos una semana aislados después el último temporal", aclaró.

A través de redes sociales se hizo viral de denuncia de Fernando Escobar, un hombre con discapacidad visual que debe cruzar el Estero Marga Marga de Viña del Mar con sus hijos de 8 y 12 en brazos. El hombre explicó que construyó puentes artesanales para poder cruzar, pero que con la última crecida del estero desaparecieron.

Escobar apuntó que en un momento hizo puentes de madera artesanales, pero "el estero crecio mucho y se los llevó" y agregó que "nunca ha habido un puente de peatones".

Igualmente, declaró que pese a que el agua esté "congeladísima", lo hace para llevar a sus hijos porque "no pueden dejar de estudiar, no me puedo dar el lujo de decirles que no vayan más al colegio".

Por otro lado, mientras el equipo de dicho medio estaba en el lugar, llegaron funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Viña del Mar, quienes comprometieron ayuda al sector.

Para ello, pondrán una camioneta para facilitar el traspaso de las familias por la zona. "Entiendo que el compromiso es desde ahora. Ya va a estar instalada la camioneta para el regreso de los niños", dijo un funcionario identificado como Patricio Pacheco.