Padre denuncia que a su hijo de 9 años le arrancaron sus pestañas en colegio de Valparaíso

Un apoderado del colegio Seminario San Rafael denunció que su hijo de 9 años fue víctima de un episodio de bullying en el que sus propios compañeros -todos de cuarto básico- le quitaron sus pestañas.

"Lo amarraron en ambos extremos de sus manos y posteriormente le sacaron sus pestañas. Ese día yo lo fui a buscar y obviamente el niño estaba en shock y no fue capaz de informarnos. Empezamos a revisarlo y nos dimos cuenta de que le hacían falta pestañas", relató Manuel Riquelme, el padre denunciante.

Acusó también que "nadie fue capaz de decirme 'sabes, al alumno le pasó esto'. Que nadie haya visto nada, que no haya cámaras... no ocurrió nada de eso", comentó el apoderado, quien contó que el niño "no está yendo a clases, duerme a sobresaltos y lo único que ahora quiere es jugar".

La seremi de Educación, Romina Maragaño, dijo que "entendemos que la Superintendencia ya ofició al establecimiento para conocer las medidas que van a adoptar para poder responder a esta situación".

La autoridad agregó que esto "se da por el retorno a clases que ha afectado a las comunidades educativas en su conjunto, sobre todo a los estudiantes. Hacemos el llamado a las comunidades a abrir espacios de diálogo en torno a elementos socioemocionales y afectivos que pueden haber afectado a los estudiantes y a toda la comunidad".

Desde el colegio en cuestión, mediante un comunicado, informaron que "el colegio recibe la denuncia y aplica inmediatamente su protocolo para tales efectos, iniciándose la investigación que corresponde para estos casos".

El establecimiento agrega que "los resultados de la misma serán dados a conocer a las partes involucradas y son las que contemplan nuestro manual de convivencia escolar. Solicitamos evitar juicios apresurados que afecten la dignidad de las personas".

Desde el Ministerio Público confirmaron la recepción de la denuncia a través de un parte de Carabineros. Sin embargo, explicaron que al tratarse de niños con edades inferiores a los 14 años no pueden ser objeto de materia penal, por lo que corresponde que se oficie a los tribunales de familia.

De igual forma, indicaron que las responsabilidades penales son individuales, por tanto apoderados o miembros del establecimiento no pueden tener responsabilidad en esa índole, aunque eventualmente sí en lo civil.